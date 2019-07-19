19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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19 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 19 липня / Фото з відкритих джерел

19 липня в народному календарі вшановується пам'ять преподобного Сисоя Великого, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір.

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Народні прикмети на 19 липня

– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.

– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.

– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.

– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.

Що можна робити 19 липня

1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.

Що не можна робити 19 липня

1. У цей день не варто ганятися за двома зайцями, а краще виконувати справи одна за одною.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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