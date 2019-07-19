19 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 липня в народному календарі вшановується пам'ять преподобного Сисоя Великого, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір.
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Народні прикмети на 19 липня
– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.
– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.
– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.
– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.
Що можна робити 19 липня
1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.
Що не можна робити 19 липня
1. У цей день не варто ганятися за двома зайцями, а краще виконувати справи одна за одною.