19 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 19 листопада
Що не можна і можна робити 19 листопада / unsplash.com

19 листопада 2018 вшановується пам'ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.

У їхню честь була освячена церква, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії. Погода 19 листопада завжди була морозною, і річки остаточно замерзали.

Іменини 19 листопада святкують: Ніна, Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Микола, Павло, Серафима.

Народні прикмети 19 листопада

– Снігопад 19 листопада  – зима буде сніжною.

– Безвітряна погода – скоро настануть морози.

– Багато зірок на небі – буде холод. Якщо зірок практично не видно – на наступний день очікуйте на снігопади.

– Здається, що зірки знаходяться далі, ніж завжди – очікуйте сильного снігопаду.

Що можна робити 19 листопада

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 19 листопада

1. Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

Теги: LifeStyle Новини України Традиції
Джерело: 24 канал
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