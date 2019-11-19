19 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 листопада вшановується пам'ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа, і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь, і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.

У їхню честь була освячена церква, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії. Погода 19 листопада завжди була морозною, і річки остаточно замерзали.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Анатолій, Костянтин, Ніна, Олександра.

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Народні прикмети на 19 листопада

– Снігопад 19 листопада – зима обіцяє бути сніжною.

– Безвітряна погода – незабаром настануть морози.

– Багато зірок на небі – очікуйте похолодання. Якщо зірок практично немає – на наступний день очікуйте на снігопад.

Що можна робити 19 листопада

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 19 листопада

1. Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.