19 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 лютого 2019 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи, який був першим єпископом, що служив у Малій Азії. Вукола хрестив язичників, яких звертав на віру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Читайте також: Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято

Народні прикмети на 19 лютого

– Холодний Вукула – в березні буде тепло.

– Якщо народилися два однакових за кольором телята, значить, це хороший знак. Якщо ж телята з’явилися з різним забарвленням – чекай біди.

Що можна робити 19 лютого

1. Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.

Що не можна робити 19 лютого

1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.