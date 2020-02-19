19 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вуколи, який був першим єпископом, що служив у Малій Азії. Вукола хрестив язичників, яких звертав на віру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Христина, Максим, Марія, Юліан.

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Народні прикмети на 19 лютого

– Якщо мороз тріщить – весна настане зовсім скоро, а літо буде без дощів і дуже спекотним.

– Холодний Вакула – в березні буде тепло.

– Якщо вода в криниці підіймається, то варто чекати морозної погоди.

Що можна робити 19 лютого

1. Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

2. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 19 лютого

1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.