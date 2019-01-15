19-річна дочка Деппа Лілі-Роуз блиснула грудьми у напівпрозорій сукні: пікантні фото

Донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді, 19-річна Лілі-Роуз Депп стала гостею традиційного урочистого вечора Cesar Revelation, який щорічно влаштовується перед кінопремією "Сезар", що запланована на 22 лютого 2019 року.

Cesar Revelation прогримів у понеділок, 14 січня, в Парижі. На нього завітали найвідоміші зірки французького кінематографа.

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Дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз вже не вперше вражає публіку виходами у відвертому одязі, адже дівчина, яка вже стала успішною моделлю, не соромиться експериментувати з образами.

Так, для урочистого вечора дівчина приміряла світлу сукню з напівпрозорим мереживним ліфом на тонких бретельках з весняно-літньої колекції Chanel, яке оголило груди моделі.

Образ Лілі-Роуз завершили туфлі кольору металік на стійких підборах.

Варто зазначити, що, найімовірніше, Депп підтримує хороші стосунки зі своєми колегами та іншими знаменитостями. Відтак вона встигла зазнімкуватися разом з французькою акторкою Маріон Котійяр, а також зробити смішні фото з кінорежисером і сценаристом Ребеккою Злотовскі.



Лілі-Роуз Депп / Getty Images



Лілі-Роуз Депп / Getty Images



Лілі-Роуз Депп / Getty Images



Маріон Котійяр Лілі-Роуз Депп / Getty Images



Ребекка Злотовскі і Лілі-Роуз Депп / Getty Images

Нагадаємо, на захід також завітала знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі. Це став її перший вихід у 2019 році.