19 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 серпня в народному календарі православні християни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. Кажуть, що саме з цього дня вже можна зустрічати осінь. 19 серпня християни святять у кошиках яблука і мед і виноград.

Народні прикмети на 19 серпня

– Який Яблучний Спас – таким і січень буде.

– Ясна погода – зима буде холодною.

– Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, 19 серпня, а потім в свято скуштувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться.

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Що можна робити 19 серпня

1. Перш ніж з'їсти освячене яблуко самому, варто ним когось пригостити.

2. Батькам, чия дитина померла, треба віднести яблука на її могилу.

Що не можна робити 19 серпня

1. На Яблучний Спас не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.

2. У цей день не займайтеся важкими фізичними справами.