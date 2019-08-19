19 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

64 Читать новость на русском
19 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 19 серпня / liza.ua

19 серпня в народному календарі православні християни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. Кажуть, що саме з цього дня вже можна зустрічати осінь. 19 серпня християни святять у кошиках яблука і мед і виноград.

Народні прикмети на 19 серпня

– Який Яблучний Спас – таким і січень буде.

– Ясна погода – зима буде холодною.

– Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, 19 серпня, а потім в свято скуштувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться.

Читайте також: Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Що можна робити 19 серпня

1. Перш ніж з'їсти освячене яблуко самому, варто ним когось пригостити.

2. Батькам, чия дитина померла, треба віднести яблука на її могилу.

Що не можна робити 19 серпня

1. На Яблучний Спас не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.

2. У цей день не займайтеся важкими фізичними справами. 

blog_ava
Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
сьогодні
4276
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 4518
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
17 серпня 10:24 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 5038
Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
16 серпня 12:06 Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
716
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
16 серпня 10:12 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
421
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
16 серпня 09:04 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 8686
Новини
Більше новин
Залиште відгук