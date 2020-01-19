19 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 січня християни відзначають завершальне свято різдвяного циклу, яке називається Водохрещем або Йорданом. Цього дня пірнають в ополонки і приносять в оселю освячену йорданську воду, яка володіє цілющою силою.

Іменини сьогодні святкують: Лідія, Марта.

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Народні прикмети на 19 січня

– Якщо на Водохреща повний місяць – буде велика вода.

– На Водохреща зоряна ніч – добре вродять горіхи і ягоди.

– Йде лапатий сніг – до доброго врожаю.

– Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли.

– Ясна й холодна погода – на посушливе літо, сніжна й похмура – на рясний урожай.



Прикмети та звичаї на Водохреща

Що можна робити 19 січня

1. На Водохреща треба зануритися в ополонку, щоб очиститися від хвороб та бід протягом року.

2. Якщо напоїти худобу Водохресною водою, то вона буде добре плодитися.

Що не можна робити 19 січня

1. На Водохреща не можна займатися рукоділлям, а саме шити та вишивати.

2. Забороняється цього дня будь-яке ворожіння. Останній день святкових ворожінь завершується 18 січня, у переддень Йордана.

3. У свято не можна сваритися та плакати. Плач призведе до смутку протягом року.

4. Не позичайте нікому грошей, адже будете постійно жити в недостатку.

5. Перед купанням категорично заборонено вживати алкоголь, після купання – також.