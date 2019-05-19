19 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

64 Читать новость на русском
19 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 19 травня / Фото з відкритих джерел

19 травня 2019 року відзначають день Іова Горошника. Роса зранку в цей день вважається цілющою.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Василь.

Читайте також: Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці

Народні прикмети на 19 травня

– Якщо на Іова багато роси, то в цьому році буде хороший урожай огірків.

– Ніч тепла на Йова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекайте неврожаю.

– Велика роса і ясна погода 19 травня – вродять огірки.

– Немає роси вранці – чекайте зміни погоди.

– Туман на світанку – не чекайте опадів.

Що можна робити 19 травня

1. Коли висаджуватимете насіння і розсаду, то загадайте бажання. Якщо посадка дасть гарні плоди, значить, ваше бажання здійсниться.

Що не можна робити 19 травня

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

blog_ava
Стали відомі деталі інавгурації Зеленського
сьогодні
2448
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
сьогодні 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
1108
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 352
Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
18 травня 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
Наталія Печерська 238
Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
18 травня 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
251
Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
18 травня 11:30 Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото
Юлія Гілей 755
Новини
Більше новин
Залиште відгук