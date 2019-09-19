19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити

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19 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 19 вересня / ezosterik.com

19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела Михаїла, який був одним із самих найголовніших ангелів і доволі часто згадується в Священному писанні.

Іменини сьогодні святкують: Амалія, Андрій, Денис, Кирило, Михайло.

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Народні прикмети на 19 вересня

– Тепло на Михайла – осінь буде теплою.

– Вранці туман – до тепла. 

Що можна робити 19 вересня

1. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.

2. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться. 

Що не можна робити 19 вересня 

1. Не можна в цей день ходити в ліс, адже можна зустріти там нечисту силу. 

2. Не можна на Михайла мити голову, бо можна змити своє щастя. 

3. Не рекомендується робити дорогі покупки цього дня, оскільки вони довго не прослужать і не принесуть жодної радості. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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