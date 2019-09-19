Михайлове чудо: привітання зі святом у віршах та прозі

Сьогодні, 19 вересня, православні християни святкують Михайлове чудо, яке називають чудом Архистратига Михаїла. В цей день віряни обмінюються привітаннямита збирають всю сім'ю для спільної молитви.

У багатьох населених пунктах України свято Михайлового чуда вважають храмовим, тому завчасно готуються до цього дня. Журналісти LifeStyle 24 підібрали привітання у віршах та прозі, якими можна обмінятись з рідними та друзями.

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Привітання з Михайловим чудом у прозі

Поспішаємо привітати чоловіків і хлопчиків, володарів милозвучності ім'я Михайло. Будьте здорові і щасливі, улюблені й талановиті в усьому.

***

Вітаю зі святом Михайлового чуда! Бажаю, щоб Архангел зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди – люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості!

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З Днем Святого Михаїла! Нехай в цей святковий день відбудуться чарівні і казкові події! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою. Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху. Радості, душевного тепла і щирості!

Привітання з Михайловим чудом у віршах

Михайлів день прийшов до вас у дім,

Нехай мир, достаток буде в ньому,

Хай сонце світить вам з небес,

Чекайте ж у цей день чудес!



Бажаємо всіх благ і добра,

А в родинах – радості, тепла.

Нехай Бог вас береже,

Нехай свято щастя принесе!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.



Хай поруч з вами Ангел летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.



Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.



Будьте завжди гарними і молодими,

Бажанами, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Хай Михаїл на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.



Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!



Михайлове чудо: привітання у прозі та віршах

В День Архангела Михаїла

Хай добро торжествує над злом,

І нехай кожен знайде в собі сили,

Як би життя не мотала, не била,

Запалювати свічки в серці своєму.

Хай уляжуться бурі і пристрасті,

Та від світла розсіється тінь,

І нехай захистить від напасті,

Осяваючи любов’ю і щастям,

Нас святий Михайло в цей день.

З Днем святого Михаїла вітаю

Хай прибуде з його силою благодать.

Хай Архангел нас береже, оберігає

І не дасть ні духом, ні душею впасти.

Хай сяють перед його іконою свічки,

А в серцях панує гармонія, спокій,

Та хай буде сила Світла нескінченна,

І веде дорогою щастя за собою.

***

День Михайлів весь народ

Весело справляє.

І погоду на всю зиму

Дружно передрікають.

Вам бажаю, щоб тепло

У вашому будинку було.

Як би завірюха не крутила,

Небо вас оберігало.