19 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
19 жовтня православна церква відзначає пам’ять апостола Хоми. Згідно Святого Письма, Фома був одним із 12 апостолів, який не повірив у воскресіння Ісуса Христа. Тож Ісус сам з'явився до Хоми і показав йому свої рани.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Макар.
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Народні прикмети на 19 жовтня
– Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.
– Ворони в зграї збираються – до негоди.
– Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.
– Бліде сонце на заході – до похолодання.
– Вечірня зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.
– Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.
– Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.
Що можна робити 19 жовтня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 19 жовтня
1. Сваритися в цей день – до біди.
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