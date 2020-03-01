1 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 березня відзначається день Марем'яни-потвори. За народним повір'ям, вона вважалася дружиною домовика та господинею дому.
Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан.
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Народні прикмети на 1 березня
– Посилився вітер вночі – чекайте на рясні опади і потепління.
– Якщо в перший день весни тепло, значить справжнє тепло прийде нескоро.
– Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання.
– Густий туман 1 березня – до непогожого літа.
Що можна робити 1 березня
1. Як свідчать перекази, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тому цього дня моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців.
2. У цей день можна ходити на риболовлю. Кажуть, що в цей день добре клює лящ та плотва.
Що не можна робити 1 березня
1. Не варто робити великі покупки в цей день – вони не довго прослужать і виявляться марними.