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1 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 1 березня / Фото з відкритих джерел

1 березня відзначається день Марем'яни-потвори. За народним повір'ям, вона вважалася дружиною домовика та господинею дому.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 1 березня

– Посилився вітер вночі – чекайте на рясні опади і потепління. 

– Якщо в перший день весни тепло, значить справжнє тепло прийде нескоро.

– Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання. 

– Густий туман 1 березня – до непогожого літа. 

Що можна робити 1 березня

1. Як свідчать перекази, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тому цього дня моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців.

2. У цей день можна ходити на риболовлю. Кажуть, що в цей день добре клює лящ та плотва.

Що не можна робити 1 березня 

1. Не варто робити великі покупки в цей день – вони не довго прослужать і виявляться марними. 

Картинки з першим днем весни: найкраща добірка
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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