1 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8
1 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
1 червня – яке сьогодні свято, які прикмети на 1 червня / Unsplash

У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого. У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим. Також у цей день із 1925 року відзначають Всесвітній день захисту дітей.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

Читайте також: Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 1 червня

  • Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
  • Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
  • Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
  • Якщо полив дощ – до багатого врожаю.

Що можна робити 1 червня

До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.

Що не можна робити 1 червня

В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.

blog_ava
На Львівщині затопило містечко: чи можна було попередити катастрофу
сьогодні
460
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
31 травня 11:31 Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
Ірина Буртик 2431
Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
31 травня 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 1354
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
31 травня 09:29 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
223
Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
30 травня 15:32 Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
299
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
29 травня 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
1244
Новини
Більше новин
Залиште відгук