1 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
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У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого. У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим. Також у цей день із 1925 року відзначають Всесвітній день захисту дітей.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.
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Народні прикмети на 1 червня
- Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
- Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
- Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
- Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 1 червня
До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.
Що не можна робити 1 червня
В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.
Джерело: LifeStyle 24
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