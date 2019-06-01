1 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:30, 8

У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого. У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим. Також у цей день із 1925 року відзначають Всесвітній день захисту дітей.