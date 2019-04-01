1 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

103 Читать новость на русском
1 квітня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 1 квітня 2019
Що можна і не можна робити 1 квітня / unsplash.com

1 квітня відзначають день двох християнських святих — Хрисанфа і Дарії Римських, що жили в 3 столітті. Також відзначають День дурня або День сміху. Цього дня, зазвичай, розігрують своїх близьких, друзів, рідних і знайомих. Також у цей день планета відзначає Міжнародний день птахів.

Іменини сьогодні святкують: Дар'я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

Народні прикмети на 1 квітня

– Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

– Дощ на Дарину – ознака того, що влітку посухи не буде.

– Залежаний сніг – літо буде поганим.

– Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

– Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.


1 квітня – Міжнародний день птахів

Що можна робити 1 квітня

1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що не можна робити 1 квітня

1. Намагайтеся у цей день не лаятися, а навпаки – веселитися та жартувати. 

blog_ava
Держдума Росії може заявити про невизнання результатів виборів в Україні
сьогодні
5888
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
31 березня 14:08 Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
3794
Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 березня 11:00 Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 572
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
30 березня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
8462
Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
30 березня 09:03 Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
2287
Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
29 березня 18:58 Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
1147
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук