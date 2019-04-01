1 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 квітня відзначають день двох християнських святих — Хрисанфа і Дарії Римських, що жили в 3 столітті. Також відзначають День дурня або День сміху. Цього дня, зазвичай, розігрують своїх близьких, друзів, рідних і знайомих. Також у цей день планета відзначає Міжнародний день птахів.
Іменини сьогодні святкують: Дар'я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
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Народні прикмети на 1 квітня
– Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
– Дощ на Дарину – ознака того, що влітку посухи не буде.
– Залежаний сніг – літо буде поганим.
– Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
– Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
1 квітня – Міжнародний день птахів
Що можна робити 1 квітня
1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Що не можна робити 1 квітня
1. Намагайтеся у цей день не лаятися, а навпаки – веселитися та жартувати.
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