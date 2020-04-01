1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 1 квітня / unsplash.com

1 квітня вшановують двох християнських святих — Хрисанфа і Дарію Римську, що жили в 3 столітті. Цього дня також відзначають День дурня або День сміху та Міжнародний день птахів. У цей день розігрують своїх близьких, друзів та рідних.