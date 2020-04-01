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1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 1 квітня / unsplash.com

1 квітня вшановують двох християнських святих — Хрисанфа і Дарію Римську, що жили в 3 столітті. Цього дня також відзначають День дурня або День сміху та Міжнародний день птахів. У цей день розігрують своїх близьких, друзів та рідних.

Іменини сьогодні святкують: Дар'я, Софія.

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Народні прикмети на 1 квітня

– Теплий і ясний день – чекайте на сухе і вітряне літо.

– Дощ на Дарії – прикмета того, що влітку посухи не буде.

– Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.

Що можна робити 1 квітня

1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що не можна робити 1 квітня

​1. У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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