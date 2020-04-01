1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 квітня вшановують двох християнських святих — Хрисанфа і Дарію Римську, що жили в 3 столітті. Цього дня також відзначають День дурня або День сміху та Міжнародний день птахів. У цей день розігрують своїх близьких, друзів та рідних.
Іменини сьогодні святкують: Дар'я, Софія.
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Народні прикмети на 1 квітня
– Теплий і ясний день – чекайте на сухе і вітряне літо.
– Дощ на Дарії – прикмета того, що влітку посухи не буде.
– Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
Що можна робити 1 квітня
1. Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Що не можна робити 1 квітня
1. У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти.
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