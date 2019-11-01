1 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1 листопада в народі вшановують могили родичів та відправлять панахиди. Це свято називають Днем всіх святих, яке пов'язане з культурою язичників. Кельтські племена 1 листопада святкували Самайн – переддень Нового року. Язичники вірили, що цей день наділений містичною силою. За повір'ям, у День всіх святих, душі померлих повертаються у свої колишні будинки, щоб отримати жертовну їжу.

Саме в цей час, 1 листопада, стародавні римляни відзначали свято Фералія, яке було пов'язане з пам'яттю про померлих. З цієї причини збереглися традиції святкування. День всіх святих вшановують і до теперішнього часу, всупереч тому, що язичництво викорінилося християнською церквою. Відтак, сучасний День всіх святих є версією старого язичницького свята Самайн.

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Самайн – це медовий час (перехід до зими), який вважався чарівним і містичним часом. Сіди – (ворожо налаштовані чарівні істоти), проходять у світ людей, в той час люди теж мають можливість потрапити в потойбічний світ.

Іменини сьогодні святкують: Сергій.

Народні прикмети на 1 листопада

– Морозний день 1 листопада – на Дмитрія Солунського 8 листопада буде відлига.

– Вночі випав сніг, але небо зоряне – незабаром вдарять потужні морози.

– Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною.

– Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.

– Підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.

– Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.

– На вулиці тепло 1 листопада – весна також буде теплою.

Що можна робити 1 листопада

1. За допомогою яблука можна дізнатися долю. Плід треба розрізати на дев'ять частин, вісім з'їсти, а дев'яту кинути через плече. Якщо швидко озирнутися, можна побачити того, хто призначений долею.

2. Якщо кинути в багаття два каштани, можна дізнатися про злагоду в родині. Треба простежити, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять лежачи поруч. Якщо розкотяться – в сім'ї можливі чвари, якщо згорять разом – чекайте спокою, розуміння та затишку.

3. У цей день можна дізнатися про кількість майбутніх дітей. Для цього треба у посудину з водою виливати по краплі яєчного білка, дивлячись на малюнок, який з'являється на воді. Зображення, яке виллється на воді – символізуватиме стать майбутньої дитини.

4. У хлібі треба запекти кільця, монетки і ґудзики. Шматочки хліба роздати всім, хто хоче дізнатися майбутню долю. Вважається, що той, хто отримав кільце – в прийдешньому році одружиться або вийде заміж; знайдена монетка символізує фінансовий потік, а той, кому попадеться ґудзик – проживе рік без змін.

Що не можна робити 1 листопада

1. У День всіх святих не можна озиратися, почувши за спиною кроки, адже це може бути дух померлого, або смерть.

2. Не можна залишати відчиненими вікна та двері у будинку.

3. Варто уникати будь-яких суперечок та сварок, адже вони можуть призвести до поганих наслідків.

4. Одяг, який сушиться на вулиці або на балконі – краще забрати, або ж перенести прання на інший день. Вважається, що людина, яка одягне це вбрання – буде притягувати до себе нещастя.