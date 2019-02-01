1 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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1 лютого 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 1 лютого / unsplash.com

1 лютого 2019 року відзначається день Святого Макарія Весноуказателя. Він був настоятилем монастиря, являючи собою благочестя, християнську лагідність та смиренність. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

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Народні прикмети на 1 лютого

– Морозний день – буде спекотне літо.

– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

– Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.

Що можна робити 1 лютого

1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі. 

2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.

3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

Що не можна робити 1 лютого

1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею. 

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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