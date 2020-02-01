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1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 1 лютого / Фото з відкритих джерел

1 лютого відзначається день пам'яті Макарія Великого – християнського відлюдника, який шанувався у лику преподобного. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Макар, Марк, Федір.

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Народні прикмети на 1 лютого

– У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, тож багато сновидінь зовсім скоро можуть здійснитися. 

– Морозний день – чекайте на спекотне літо.

– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

Що можна робити 1 лютого

​1. Вагітній жінці в цей день треба бути доброю і щирою, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров'я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.

​2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

3. Дівчатам радять провести вільний час за шиттям та рукоділлям.

Що не можна робити 1 лютого

1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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