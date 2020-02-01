1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 лютого відзначається день пам'яті Макарія Великого – християнського відлюдника, який шанувався у лику преподобного. Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Макар, Марк, Федір.
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Народні прикмети на 1 лютого
– У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, тож багато сновидінь зовсім скоро можуть здійснитися.
– Морозний день – чекайте на спекотне літо.
– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.
– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
Що можна робити 1 лютого
1. Вагітній жінці в цей день треба бути доброю і щирою, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров'я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.
2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
3. Дівчатам радять провести вільний час за шиттям та рукоділлям.
Що не можна робити 1 лютого
1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.