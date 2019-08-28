1-річна донька Кайлі Дженнер дебютувала на червоній доріжці: стильні фото зіркового сімейства

Оскільки 1-річній Стормі пощастило народитися в одній із найзнаменитіших зірковий сімей у світі, її з малечку привчають до розкішного життя і світських виходів. Так, напередодні донька Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта вперше ступила на червону доріжку.

Свій перший день народження Стормі відсвяткувала у великому колі зіркових гостей, приймаючи дорогоцінні подарунки, серед яких перша сумка від Chanel. Проте свій перший вихід на червону доріжку зіркова донька зробила лише з нагоди визначної події у їхній сім'ї.

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Напередодні, 27 серпня, у Санта-Моніці відбулася прем'єра фільму про 28-річного коханого Кайлі Дженнер Тревіса Скотта. Картина отримала назву "Тревіс Скотт: дивися, мамо, я вмію літати" (Travis Scott: Look Mom I Can Fly). 22-річна мільярдерка вирішила, що презентація фільму про батька своєї дитини хороша нагода, аби показати півторарічній Стормі, що таке червона доріжка.

Перед папараці зіркова пара з’явилася у приголомшливих образах, не соромлячись демонструвати почуття на камеру. Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт багато обіймалися, цілувалися, а також сміялися разом з півторарічною Стормі, яка була в захваті від всього, що відбувалося навколо неї.



Кайлі Дженнер, Тревіс Скотт і їхня донька Стормі / Getty Images

Для першої появи в цілому складі на червоній доріжці молода матуся обрала стриману білу сукню міді, яка ідеально підкреслювала її пишні форми, та туфлі-човники в тон. Натомість свою доньку вона одягнула у спортивному стилі. Стормі дебютувала на червоній доріжці в камуфляжному костюмі яскравих кольорів та білих кросівках.



Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Getty Images