1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 серпня в народному календарі вшановується пам'ять святої Макрини, яка відома також, як сестра Василія Великого.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Євген, Роман, Степан, Емілія.
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Народні прикмети на 1 серпня
– Дощ на Макринин день йде – посів зимових хлібів буде вдалим.
– Дощова погода віщує осінь з великою кількістю опадів.
– Суха погода 1 серпня – аналогічні дні будуть ще довго.
– Зірки падають на Макринин день – скоро прийдуть сильні вітри.
Що можна робити 1 серпня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 1 серпня
1. Уникайте сьогодні метушні та галасливих компаній.
Джерело: LifeStyle 24
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