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1 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 1 січня / unsplash.com

1 січня увесь світ святкує Новий 2020 рік. Символ 2020 року – Білий Металевий Щур. Успіх сприятиме тим людям, які будуть чесними, віданими, амбітними і працьовитими. Віддавна людей цікавило, чого категорично не можна робити у Новий рік. Тож що можна і не можна робити – читайте далі.

Іменини 1 січня святкують: Григорій, Ілля, Тимофій.

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Народні прикмети на 1 січня

– Як почнете Новий рік, так його і проведете. 

– До світанку подивіться на небо. Якщо побачите багато зірок – буде хороший врожай ягід.

Прикмети у Новий рік 2020
Прикмети у Новий рік 2020

Що можна робити 1 січня

1. У перший день Нового року заведено запрошувати в оселю чоловіка. Вважається, що він принесе в оселю щастя та достаток.

2. Якщо цього дня змінювати декілька разів вбрання, рік буде різноманітним, щасливим та багатим на події.

3. Намагайтеся у Новий рік багато веселитися та відпочивати. Ходіть в гості до друзів, одягайте красивий одяг, або ж чекайте прихід близьких вдома.

4. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Таким чином ви зможете забезпечити успіх упродовж всього року.

Що не можна робити 1 січня 

1. В народі вірять, що 1 січня не можна нічого виносити з дому, навіть сміття, щоб не покинув успіх.

2. У Новий рік не можна займатися важкою роботою, адже як зустрінете Новий рік, так його і проведете.

3. Не можна лаятися та сваритися, щоб не привернути сварки в родині на увесь рік.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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