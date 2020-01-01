1 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 січня увесь світ святкує Новий 2020 рік. Символ 2020 року – Білий Металевий Щур. Успіх сприятиме тим людям, які будуть чесними, віданими, амбітними і працьовитими. Віддавна людей цікавило, чого категорично не можна робити у Новий рік. Тож що можна і не можна робити – читайте далі.
Іменини 1 січня святкують: Григорій, Ілля, Тимофій.
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Народні прикмети на 1 січня
– Як почнете Новий рік, так його і проведете.
– До світанку подивіться на небо. Якщо побачите багато зірок – буде хороший врожай ягід.
Прикмети у Новий рік 2020
Що можна робити 1 січня
1. У перший день Нового року заведено запрошувати в оселю чоловіка. Вважається, що він принесе в оселю щастя та достаток.
2. Якщо цього дня змінювати декілька разів вбрання, рік буде різноманітним, щасливим та багатим на події.
3. Намагайтеся у Новий рік багато веселитися та відпочивати. Ходіть в гості до друзів, одягайте красивий одяг, або ж чекайте прихід близьких вдома.
4. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Таким чином ви зможете забезпечити успіх упродовж всього року.
Що не можна робити 1 січня
1. В народі вірять, що 1 січня не можна нічого виносити з дому, навіть сміття, щоб не покинув успіх.
2. У Новий рік не можна займатися важкою роботою, адже як зустрінете Новий рік, так його і проведете.
3. Не можна лаятися та сваритися, щоб не привернути сварки в родині на увесь рік.