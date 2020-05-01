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1 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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1 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 1 травня / unsplash.com

1 травня відзначають День Кузьми. Відомо, що святий турбувався за те, щоб люди не відчували голоду і при потребі допомагав нужденним. Також цього дня відзначається Міжнародний день праці.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Кузьма, Тамара. 

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Народні прикмети на 1 травня

– Зозуля 1 травня довго кує – незабаром прийде тепло, а холод відійде.

– 1 травня йде дощ – змочіть волосся дощовою водою, і тоді вони будуть добре рости.

– Якщо погода 1 травня тепла, то друга половина місяця буде холодною.

– Черемха зазеленіла – можна саджати картоплю, буряк і моркву. В народі кажуть: "На Кузьму сій моркву і буряк".

– Дощ іде – буде жито добре рости.

– Якщо зранку вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною

– Перший день травня холодний – значить, в кінці місяця буде дуже тепло.

– Якщо в травні холодно – рік буде хлібородним.

Що можна робити 1 травня

  1. Сьогодні треба позбутися усіх негативних емоцій. 

Що не можна робити 1 травня 

  1. Цього дня не можна приносити бузок додому. За народним повір'ям, якщо в родині є хтось хворий, людина швидше може покинути світ.
  2. Не рекомендовано сьогодні вживати гостру та гарячу їжу.
  3. Утримайтеся від вживання алкоголю, міцного чаю і алкоголю.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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