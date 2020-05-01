1 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1 травня відзначають День Кузьми. Відомо, що святий турбувався за те, щоб люди не відчували голоду і при потребі допомагав нужденним. Також цього дня відзначається Міжнародний день праці.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Кузьма, Тамара.

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Народні прикмети на 1 травня

– Зозуля 1 травня довго кує – незабаром прийде тепло, а холод відійде.

– 1 травня йде дощ – змочіть волосся дощовою водою, і тоді вони будуть добре рости.

– Якщо погода 1 травня тепла, то друга половина місяця буде холодною.

– Черемха зазеленіла – можна саджати картоплю, буряк і моркву. В народі кажуть: "На Кузьму сій моркву і буряк".

– Дощ іде – буде жито добре рости.

– Якщо зранку вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною

– Перший день травня холодний – значить, в кінці місяця буде дуже тепло.

– Якщо в травні холодно – рік буде хлібородним.

Що можна робити 1 травня

Сьогодні треба позбутися усіх негативних емоцій.

Що не можна робити 1 травня