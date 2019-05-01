1 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

38 Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 1 травня
Що можна і не можна робити 1 травня / poradnyk.com.ua

1 травня 2019 року відзначають День Кузьми. Відомо, що святий турбувався за те, щоб люди не відчували голоду і при потребі допомагав нужденним. Також з цього дня починаються перші посівні роботи.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Віктор, Михайло, Іван, Фелікс.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 1 травня

– Зозуля 1 травня довго кує – незабаром прийде тепло, а холод відійде.

– 1 травня йде дощ – змочіть волосся дощовою водою, і тоді вони будуть добре рости.

– Якщо погода 1 травня тепла, то друга половина місяця буде холодною.

– Черемха зазеленіла – можна саджати картоплю, буряк і моркву. В народі кажуть: "На Кузьму сій моркву і буряк".

– Дощ іде – буде жито добре рости.

– Якщо зранку вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною

– Перший день травня холодний – значить, в кінці місяця буде дуже тепло.

– Якщо в травні холодно – рік буде хлібородним.

Що можна робити 1 травня 

1. Коли висаджуватимете насіння і розсаду, то загадайте бажання. Якщо посадка дасть сходи, значить, ваше бажання здійсниться.

Що не можна робити 1 травня 

1. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.

blog_ava
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
сьогодні
6516
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 1801
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 квітня 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 606
Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
30 квітня 12:40 Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
740
"Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
30 квітня 09:03 "Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
Юлія Ліпенцева 1075
"На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
29 квітня 20:22 "На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
Юлія Ліпенцева 686
Новини
Більше новин
Залиште відгук