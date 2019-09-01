1 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 вересня розпочинається перший день осені. В цей день школярі традиційно святкують День знань. В народному календарі 1 вересня вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Тимофій.
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Народні прикмети на 1 вересня
– Якщо людина народилася 1 вересня, то, за прикметами, вона буде дуже мудрою. В якості оберега їй рекомендують носити талісмани з агатом і гранатом.
Що можна робити 1 вересня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 1 вересня
1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.
2. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
Джерело: LifeStyle 24
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