1 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 жовтня відзначають день преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія.
Іменини сьогодні святкують: Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.
Читайте також: Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
Народні прикмети на 1 жовтня
– Якщо журавлі 1 жовтня летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно.
– Птахи з відльотом не поспішають – зима прийде пізно.
Що можна робити 1 жовтня
1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.
Що не можна робити 1 жовтня
1. Не рекомендується в цей день розпочинати будь-які справи.
2. Утримайтеся від покупок цього дня, вони не принесуть вам радості.
3. Не одягайте яскравий одяг, адже вас можуть наврочити.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі