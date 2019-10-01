1 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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1 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 1 жовтня / unsplash.com

1 жовтня відзначають день преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія.

Іменини сьогодні святкують: Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.

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Народні прикмети на 1 жовтня

– Якщо журавлі 1 жовтня летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно.

– Птахи з відльотом не поспішають – зима прийде пізно. 

Що можна робити 1 жовтня

1. У цей день треба очистити приміщення від непотрібних речей. За можливості їх варто спалити або віддати бідним людям.

Що не можна робити 1 жовтня

1. Не рекомендується в цей день розпочинати будь-які справи.

2. Утримайтеся від покупок цього дня, вони не принесуть вам радості.

3. Не одягайте яскравий одяг, адже вас можуть наврочити.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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