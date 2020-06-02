2 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
2 червня в народному календарі вшановують день мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони постраждали за віру Христа при правлінні римського імператора Нумеріана.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Микита, Тимофій.
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Народні прикмети на 2 червня
– Якщо перші два дні місяця дощитиме – чекайте на сухий червень.
– Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
– Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
– Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
– Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.
– Качки увесь день хлюпочуться у воді – до дощу.
Що можна робити 2 червня
- Сьогодні припадає активна фаза польових робіт. Дозволяється садити розсаду на городі та пересаджувати за потреби рослини.
Що не можна робити 2 червня
- Не рекомендується в цей день починати сварку з сусідами, адже можете так ворогувати увесь місяць.
- Сон, який вам присниться сьогодні – віщий. Розповідати про нього нікому не можна.