2 червня в народному календарі вшановують день мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони постраждали за віру Христа при правлінні римського імператора Нумеріана.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Микита, Тимофій.

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Народні прикмети на 2 червня

– Якщо перші два дні місяця дощитиме – чекайте на сухий червень.

– Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.

– Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.

– Якщо полив дощ – до багатого врожаю.

– Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.

– Качки увесь день хлюпочуться у воді – до дощу.

Що можна робити 2 червня

Сьогодні припадає активна фаза польових робіт. Дозволяється садити розсаду на городі та пересаджувати за потреби рослини.

Що не можна робити 2 червня