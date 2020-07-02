2 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 липня в народному календарі вшановується мученик Зосим, який жив у III столітті в Фракії. Наші предки вірили, що він вирощує бджіл, а квіти медом наливає. Над колодязями, розташованими недалеко від пасіки, в давнину вішали образи святого Зосима, після чого воду в них вважали цілющою.
Іменини сьогодні святкують: Марія, Іван, Зосим.
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Народні прикмети на 2 липня
– Бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.
– Бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.
– Ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.
– Купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня – чекайте негоди.
– До вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.
Що можна робити 2 липня
- Для того, щоб залучити у своє життя благополуччя – зробіть рідним людям подарунок.
Що не можна робити 2 липня
- У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.