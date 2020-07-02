Що можна і не можна робити 2 липня / Фото з відкритих джерел

2 липня в народному календарі вшановується мученик Зосим, який жив у III столітті в Фракії. Наші предки вірили, що він вирощує бджіл, а квіти медом наливає. Над колодязями, розташованими недалеко від пасіки, в давнину вішали образи святого Зосима, після чого воду в них вважали цілющою.