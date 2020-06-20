20 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 червня в народному календарі відзначається день Федота літнього. Вважається, що в цей день можна сміливо купатися у водоймах.
Також в цей день, 20 червня, відзначають Всесвітній день захисту слонів у зоопарках. В цей день захисники тварин закликають звернути увагу на те, як поводяться зі слонами в зоопарку. Вперше Всесвітній день захисту слонів відзначили у 2009 році. Основне завдання активістів – звільнити всіх слонів із зоопарків.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Борис, Валентин.
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Народні прикмети на 20 червня
– Падає дощ 20 червня – до поганого врожаю зернових.
– На Федота день ясний та сонячний – до багатого врожаю.
– Грім 20 червня обіцяє тривалу негоду.
– Якщо на Федота грім переходить з місця на місце і чується з різних сторін – найближчим часом варто чекати похолодання та граду.
Що можна робити 20 червня
1. Сьогодні можна сміливо купатися в озерах і ріках – русалки та водяні нікому не завдадуть шкоди.
Що не можна робити 20 червня
1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.