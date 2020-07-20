20 липня в народному календарі відзначають пам'ять преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай на Євдокію починаються сильні дощі.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Марк, Михайло.

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Народні прикмети на 20 липня

– Місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – буде багатий урожай.

– Багато зірок на небі – до ясної погоди.

– Хмарно і зірок практично не видно – чекайте на негоду.

– Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.

Що можна робити 20 липня

Зранку треба зібрати з городу кріп, оскільки він на Євдокію набуває цілющих властивостей. Приберіть у своїй оселі, це принесе вам щастя та успіх.

Що не можна робити 20 липня