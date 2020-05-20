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20 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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20 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 20 травня / Фото з відкритих джерел

20 травня в народному календарі відзначають день Івана Бражника. За повір'ям, вода в цей день має цілющу силу.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Степан. 

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Народні прикмети на 20 травня

– Сни з 19 на 20 травня несуть благополуччя. Сновидіння, побачене вдень 20 травня, віщує радісні події.

– Побачите ранні ластівки – рік буде щасливий.

– Якщо ластівки високо літають – то погода буде хорошою.

– Дощовий день – до теплого вересня.

– Молодий місяць в небі – прийшов час садити овочі, щоб восени отримати багатий врожай.

– Якщо вранці повітря сухе, а до вечора вологість збільшиться, то на наступний день буде ясна і тепла погода.

Що можна робити 20 травня

  1. Сьогодні добре розпочинати ремонти в будинку.

Що не можна робити 20 травня 

  1. Не завантажуйте себе сильно фізичною роботою, адже можете пошкодити ноги. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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