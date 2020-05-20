20 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 травня в народному календарі відзначають день Івана Бражника. За повір'ям, вода в цей день має цілющу силу.
Іменини сьогодні святкують: Давид, Степан.
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Народні прикмети на 20 травня
– Сни з 19 на 20 травня несуть благополуччя. Сновидіння, побачене вдень 20 травня, віщує радісні події.
– Побачите ранні ластівки – рік буде щасливий.
– Якщо ластівки високо літають – то погода буде хорошою.
– Дощовий день – до теплого вересня.
– Молодий місяць в небі – прийшов час садити овочі, щоб восени отримати багатий врожай.
– Якщо вранці повітря сухе, а до вечора вологість збільшиться, то на наступний день буде ясна і тепла погода.
Що можна робити 20 травня
- Сьогодні добре розпочинати ремонти в будинку.
Що не можна робити 20 травня
- Не завантажуйте себе сильно фізичною роботою, адже можете пошкодити ноги.