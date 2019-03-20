20 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 березня 2019 року вшановується пам'ять великомученика Василя. Цього дня поклоняються чудодійній іконі "Споручниця грішних". Іконі моляться про позбавлення від хвороби. Також 20 березня називають Василем Крапельником, адже саме зараз наступають довгоочікувані відлиги, течуть струмки. Вважається, що похмура зима залишилася позаду, і природа прокидається від сну.

Також 20 березня відзначається День щастя, Міжнародний день астрології та Міжнародний день без м'яса. Міжнародний день без м'яса у багатьох країнах відзначають з 1985 року. Цього дня магазини і ресторани відмовляються від продажу м'яса, а активісти пропагують вегетаріанство, а також співчуття тваринам, яких вбивають задля м'яса. Кожного року, 20 березня, настає весняне рівнодення – одне з найунікальніших явищ природи.

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Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.

Народні прикмети на 20 березня

– Цього дня можна привабити вподобану дівчину.

– Сон, який присниться сьогодні – здійсниться через 3 роки.

– З дахів капає вода – рік буде дуже родючим.

– Прилетіли 20 березня птахи – чекайте рясного врожаю хліба.

– Похолодало до вечора – чекайте заморозків.

– Прилетіли 20 березня жайворонки – погода буде теплою. Якщо цього дня побачите зяблика – чекайте похолодання.

– Прилетіли журавлі – чекайте пізньої весни.

– Ластівки над дахом звили гніздо – до нещастя.

– Ластівка в'є гніздо на сонячній стороні – прикмета того, що літо буде непогожим.

Що можна робити 20 березня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 20 березня

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.