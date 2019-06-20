20 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 червня 2019 року в народному календарі відзначають Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір.
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Народні прикмети на 20 червня
– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.
– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай.
– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів.
Що можна робити 20 червня
1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди
Що не можна робити 20 червня
1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Джерело: LifeStyle 24
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