20 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 Читать новость на русском
20 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 20 червня / np.pl.ua

20 червня 2019 року в народному календарі відзначають Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір.

Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 20 червня

– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.

– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай. 

– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів. 

Що можна робити 20 червня

1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди

Що не можна робити 20 червня 

1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

blog_ava
Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: нові подробиці про підозрюваного та обшук – фото, відео
сьогодні
43564
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
19 червня 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 598
Що потрібно для організації весілля: повний список
19 червня 13:26 Що потрібно для організації весілля: повний список
791
День скасування рабства в США: топ-5 фільмів про боротьбу за життя і свободу
19 червня 10:22 День скасування рабства в США: топ-5 фільмів про боротьбу за життя і свободу
Анастасія Манюхіна 426
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
19 червня 09:20 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
30111
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
18 червня 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 5642
Новини
Більше новин
Залиште відгук