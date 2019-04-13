20 історичних місць з "Гри престолів", які може відвідати кожен

Всі фанати знаменитого серіалу "Гра престолів" затамували подих в очікуванні фінального сезону – прем'єра запланована на 14 квітня.

У восьмому сезоні серіалу відбудуться ключові події, пов'зані з попередніми сезонами стрічки, а саме – боротьба за головний Залізний трон, який розташований у Великій залі Червоного замку в столиці королівства Королівської гавані (на півдні континенту). Окрім цього, на континент Вестеросу наступить моторошна і давнообіцяюча зима, яка може тривати не один рік. Разом зі зміною клімату на землі насувається не менш страшний ворог – армія білих блукачів на чолі з Королем Ночі, а також світ побачить багато інших неочікуваних історій з головними героями.

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Яким би вигаданим не був світ "Гри престолів", проте локації зі світу семи королівств все ж знімались на Землі. І не всі знають, що більшість із них розташовані зовсім поруч і дістатись до них не так вже й важко.

Перед виходом першої серії фінального сезону журналісти LifeStyle 24 зібрали найбільш знакові місця серіалу "Гра престолів", які вражають своє красою не менше комп’ютерної графіки.

Газтелугатхе, Країна басків, Іспанія (Драгонстоун)

Пляж Іцзурун, Сумая, Іспанія (Печери з драконячим склом)

Дубровник, Хорватія (Королівська Гавань)

Айт Бенхадду, Марокко (Місто работорговців Юнкай)

Дарк Хеджес, графство Антрім, Північна Ірландія (Королівський тракт, – шлях від Чорного замку до столиці)

Кастільо-де-Альмодовар-дель-Ріо, Кордова, Іспанія (Резиденція будинку Тіреллів)

Вік, Ісландія (Східний дозор)

Алькасар, Севілья, Іспанія (Палац Дорн)

Льодовик Свінафелльсьекулл, Ісландія (Місце арешту Джона Сноу і Куорена Здичавілими)

Замок Зафра, Гвадалахара, Іспанія (Вежа Радості – місце народження Джона Сноу)

Ес-Сувейра, Марокко (Портове місто Астапор)

Барденас-Реалес, Іспанія (Землі Дотракійського моря)

Баллінтой, графство Антрім, Північна Ірландія (Острів Пайк)

Собор Жирони, Каталонія, Іспанія (Місто Браавос, – Велика септа Бейлора)

Дендрарій Трстено, Хорватія (Сади Королівської Гавані)

Замок Трухільо, Касерес, Іспанія (Скеля Кастерлі)

Грйоутайау, Ісландія (Місце купання Джона Сноу та Ігрітт)

Вердальский палац, Мальта (Дім Іллірії Мопатіса в Пентосі)

Пеньіскола, Кастельон, Іспанія (Порт Пеньіскола)

Замок Уорд, графство Даун, Північна Ірландія (Вінтерфелл – резиденція будинку Старків)