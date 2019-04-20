20 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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20 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 20.04.2019
Що можна і не можна робити 20 квітня / www.kenozero.ru

20 квітня 2019 року вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно з переказами, цього дня прокидаються русалки. Вважається, якщо русалок задобрити 20 квітня, то вони будуть оберігати чоловіків і дітей від всяких напастей.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Георгій.

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Народні прикмети на 20 квітня

– У народі казали, що саме в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки і виходять на поверхню водойм.

– Якщо доводиться 20 квітня йти до води, то треба взяти з собою пучок полину чи часнику – вважається, що вони захищають людину від потойбічних сил.

– Якщо на небі 20 квітня багато зірок, то можете очікувати на багатий урожай лісових ягід і грибів.

– Ранковий мороз, який проходить з світанком – прикмета до того, що буде багато гречки і хліба

– Дощ пішов 20 квітня – буде багатий урожай малини.

Що можна робити 20 квітня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 20 квітня

1. Цього дня не можна виглядати з вікна, адже можна накликати біду.

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Теги: Традиції LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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