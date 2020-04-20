20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 квітня в Україні одразу після Великодня святкується Поливаний понеділок. Це народне свято символізує духовне весняне очищення. Споконвіку вважалося, що вода в цей день приносить щастя та здоров'я, тому нею обливають своїх друзів та рідних.

Ще з язичницьких часів, обливання мало магічне значення. Наші предки вірили, що таким чином вони викличуть дощ та матимуть хороший врожай. Також вони вірили, що обливанням вилікуються від різних хвороб. Обливали водою худобу, бджіл з вуликами, пастухів та коней.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Георгій, Данило.

Читайте також Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Народні прикмети на 20 квітня

– Синє небо – до швидкого дощу.

– День сонячний і ясний, значить, таким буде і літо.

– Якщо на Поливаний понеділок падає дощ, значить, літо буде дощовим.

– Якщо птахи повернулися з теплих країн, але не співають – ще будуть морози.

Що можна робити 20 квітня

1.Якщо в цей день побачите людину, яку любите, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 20 квітня

1.На Поливаний понеділок не можна сумувати та думати про погане.

2.Цього дня не можна займатися важкою фізичною роботою.