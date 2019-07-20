20 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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20 липня 2019 – яке свято в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 20 липня / www.uvidpustku.com

20 липня в народному календарі вшановується пам'ять преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай на Євдокію починаються сильні дощі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло

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Народні прикмети на 20 липня

– Бджоли злі на Євдокію – буде посуха.

– Дощ 20 липня – ще 7 тижнів з різною періодичністю будуть йти дощі.

– Дощ на Євдокію – сіно зіпсоване.

Що можна робити 20 липня

1. Зранку треба зібрати з городу кріп, оскільки він на Євдокію набуває цілющих властивостей. 

Що не можна робити 20 липня

1. Не проектуйте свою злість на оточуючих людей.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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