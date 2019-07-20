20 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 липня в народному календарі вшановується пам'ять преподобної Єфросинії, відомої, як Авдотья або Євдокія. Зазвичай на Євдокію починаються сильні дощі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло
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Народні прикмети на 20 липня
– Бджоли злі на Євдокію – буде посуха.
– Дощ 20 липня – ще 7 тижнів з різною періодичністю будуть йти дощі.
– Дощ на Євдокію – сіно зіпсоване.
Що можна робити 20 липня
1. Зранку треба зібрати з городу кріп, оскільки він на Євдокію набуває цілющих властивостей.
Що не можна робити 20 липня
1. Не проектуйте свою злість на оточуючих людей.
Джерело: LifeStyle 24
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