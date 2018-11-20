20 листопада 2018 року вшановують ікону "Взиграніе". На іконі зображена Марія з маленьким Ісусом. Кажуть, що цей образ втілює повноту материнства. Цього дня до ікони звертаються вагітні жінки та молоді мами. Вірять, що вона допомагає полегшити пологи. Також святиня сприяє вигодовуванню і правильному вихованню дитини.

Ікона Божої Матері "Взиграніе" вважається однією з надзвичайних і унікальних. На ній немовля Ісус зображується в русі, а не статично, як у всіх образах. Ікона є копією аналогічного візантійського образу і вважається чудотворною. Їй часто моляться жінки, які не можуть зачати дитину. Можна приходити до образу парою, щоб молитися разом з чоловіком.

Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

Іменини 20 листопада святкують: Богдан, Валерій, Євген, Йосип, Іван, Іларіон, Кирило, Павло, Федір.



Ікона Божої Матері "Взиграніе"

Народні прикмети 20 листопада:

– Ожеледь цього дня вказуватиме на те, що така погода протримається досить довго.

– Якщо людина народиться 20 листопада, то буде дуже працьовитою.

– Кричать неспокійно ворони – на наступний день варто очікувати снігопаду.

Що можна робити 20 листопада:

1. Жінки, які чекають на дитину – просять в Божої матері полегшення пологів та здоров'я для немовлятка.

2. Вагітній жінці в цей день треба бути особливо доброю і щирою, проводити час у молитві і роздумах про своє здоров'я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.

3. Рекомендується жінкам при надії думати лише позитивно та прокидатися з самого ранку.

Що не можна робити 20 листопада:

1. Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.

2. Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.

3. Жінці, яка чекає народження немовлята не варто лінуватися та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і лінуватися, дитина буде такою ж ледачою.