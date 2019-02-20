20 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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20 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 20 лютого
Що можна і не можна робити 20 лютого / www.1zoom.ru

20 лютого 2019 року вшановують пам'ять преподобного Луки Елландського. Цей день вважається особливим з тієї причини, що в храмах згадують одну з притч, розказаних Ісусом Христом своїм учням.

20 лютого людям рекомендується не робити поганих вчинків, каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Кожному варто аналізувати власні думки і дії, думати про те, як стати кращим та позбутися від недоліків. День Луки – своєрідне духовне очищення.

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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Народні прикмети на 20 лютого

– Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір, літо буде прохолодним.

– Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.

Що можна робити 20 лютого

1. Цього дня треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили. 

2. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте. 

Що не можна робити 20 лютого

1. Не можна справляти весілля на Луку, адже це поминальний день. Укладення шлюбу 20 лютого – поганий знак.

2. Не бажано жінкам носити плаття зеленого кольору та здійснювати покупки – це обіцяє неприємності. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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