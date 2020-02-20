20 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 лютого в народі вшановують преподобного Луку Елладського. Цей день вважається особливим з тієї причини, що в храмах згадують одну з притч, розказаних Ісусом Христом своїм учням.

Цього дня людям рекомендується не робити поганих вчинків, каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Кожному варто аналізувати власні думки і дії, думати про те, як стати кращим та позбутися від недоліків. День Луки – своєрідне духовне очищення.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Максим.

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Народні прикмети на 20 лютого

– Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір, літо буде прохолодним.

– Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.

Що можна робити 20 лютого

​1. Якщо ввечері вийти на перехрестя і сказати: "Один, два, три!", то можна побачити своє майбутнє. Якщо проїде червона машина – зустрінете любов. Чорна машина передвіщає неприємності, зелена – гроші, синя – мрії здійсняться, сіра – будуть зміни в житті, жовта – вас чекає успіх.

2. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 20 лютого

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

2. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.