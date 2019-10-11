20 найпопулярніших міст для подорожей у 2020 році: статистика від Airbnb

Традиційно за кілька місяців до початку нового року сервіси, які спеціалізуються на тематиці подорожей, прогнозують або рекомендують найкращі місця для відвідування. У наступному році сервіс Airbnb зробив ставку на екоміста.

Список напрямків, які будуть мати попит у наступному році, оприлюднив сервіс Airbnb. Його було створено, проаналізувавши історію бронювань житла за попередній рік.

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Оскільки станом на зараз тема екології є однією з найбільш обговорюваних серед активістів, знаменитостей і, навіть, звичайних школярів-підлітків, міста, де піклуються про збереження природи, потрапили в список найпопулярніших для відвідування у 2020 році.

1. Мілвокі, штат Вірджинія, США

2. Більбао, Іспанія

3. Бурірам, Таїланд

4. Санбері, Вікторія, Австралія

5. Румунія

6. Сіань, Китай

7. Юджин, Орегон, США

8. Люксембург

9. Гвадалахара, Мексика

10. Вануату

11. Калі, Колумбія

12. Мис Канаверал, штат Флорида, США

13. Абердин, Шотландія

14. Кортні, Канада

15. Убатуба, Бразилія

16. Ле-Контамін-Монжуа, Франція

17. Токіо, Японія

18. Керала, Індія

19. Малінді, Кенія

20. Маастрихт, Нідерланди