20 найпопулярніших міст для подорожей у 2020 році: статистика від Airbnb

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Більбао, Іспанія
Більбао, Іспанія / Фото з відкритих джерел

Традиційно за кілька місяців до початку нового року сервіси, які спеціалізуються на тематиці подорожей, прогнозують або рекомендують найкращі місця для відвідування. У наступному році сервіс Airbnb зробив ставку на екоміста.

Список напрямків, які будуть мати попит у наступному році, оприлюднив сервіс Airbnb. Його було створено, проаналізувавши історію бронювань житла за попередній рік.

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Оскільки станом на зараз тема екології є однією з найбільш обговорюваних серед активістів, знаменитостей і, навіть, звичайних школярів-підлітків, міста, де піклуються про збереження природи, потрапили в список найпопулярніших для відвідування у 2020 році.

1. Мілвокі, штат Вірджинія, США

2. Більбао, Іспанія

Більбао, Іспанія

3. Бурірам, Таїланд

Бурірам

4. Санбері, Вікторія, Австралія

Санбері, Вікторія, Австралія

5. Румунія

Румунія

6. Сіань, Китай

7. Юджин, Орегон, США

Юджин, США

8. Люксембург

Люксембург

9. Гвадалахара, Мексика

10. Вануату

Вануату

11. Калі, Колумбія

Калі

12. Мис Канаверал, штат Флорида, США

Мис Канаверал, штат Флорида

13. Абердин, Шотландія

Абердин, Шотландія

14. Кортні, Канада

Кортні, Канада

15. Убатуба, Бразилія

Убатуба

16. Ле-Контамін-Монжуа, Франція

Ле-Контамін-Монжуа, Франція

17. Токіо, Японія

Токіо

18. Керала, Індія

Керала, Індія

19. Малінді, Кенія

Малінді, Кенія

20. Маастрихт, Нідерланди

Маастрихт, Нідерланди

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини США LifeStyle Новини LifeStyle Новини Франції Подорожі Таїланд Австралія Румунія Китай Люксембург Мексика Колумбія Шотландія Канада Бразилія Японія Індія Кенія Нідерланди
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