20-річний Бруклін Бекхем підігрів чутки про вагітність своєї дівчини: інтригуючі фото

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Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images

Син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін з'явився на червоній доріжці Канського кінофестивалю разом зі своєю дівчиною Ханою Кросс. Під час фотосесії закоханих шанувальники звернули увагу на доволі двозначну позу закоханих. Бруклін Бекхем ніжно обіймав свою дівчину за живіт.

Кілька тижнів тому мережу підірвали чутки про ймовірну вагітність 21-річної Хани Кросс від сина популярної британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Інформація підтвердження не отримала, однак і категоричних заперечень від зірок не було. Напередодні зіркова пара прибула до Франції, а сьогодні, 21 травня, засвітилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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Своїм виходом 20-річний Бруклін та 21-річна Хана Кросс знову підігріли чутки про вагітність дівчини. На знімках пара позувала у доволі провокаційних позах. На одній зі світлин син дизайнерки та футболіста обіймає свою супутницю за живіт.

Варто відзначити, що на світський захід Хана Кросс прийшла в шкіряній максі-сукні на тонких бретельках. І попри те, що плаття було вільного крою, прихильники помітили підозріло округлий живіт дівчини Букліна.

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images

Бруклін Бекхем і Хана Кросс

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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