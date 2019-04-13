20-річний Бруклін Бекхем з коханою завітали на фестиваль Coachella 2019: романтичне фото

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Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Грандіозний музичний фестиваль Coachella 2019, який відбувється з 12 по 21 квітня у Каліфорнії вже встиг зібрати найкращих представників шоу-бізнесу. Також фестиваль називаються одним із найстильніших на планеті.

Редакція LifeStyle 24 раніше готувала підбірку звабливих моделей, які прибули на захід. Крім представників фешн-індустрії, на Coachella 2019 завітав син британської дизайнерки Вікторії Бекхем зі своєю дівчиною Ханою Кросс. Знімки з фестивалю Кросс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Бруклін усміхається з Ханою на фоні колеса огляду (саме ця локація стала традиційною для фотографування). Знімок дівчина лаконічно прокоментувала за допомогою "емоджі" у вигляді сердець.

Для спільного виходу закохані приміряли біло-блакитні сорочки, в яких комфортно почувалися.

Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем / Instagram-Stories / @hancross

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Теги: LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
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