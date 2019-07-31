20-річний репер Lil Nas X побив знаменитий рекорд Мераї Кері

Американський репер Lil Nas X всього у 20 років зумів перевершити рекорд поп-діви Мераї Кері. Пісня артиста займає лідерське місце у хіт-парадах упродовж 17 тижнів.

За даними "Голосу Америки", хіт Old Town Road допоміг реперу здобути не тільки світову славу, але й зайняти перші щаблі у провідних хіт-парадах. Зокрема, у списку Billboard Hot 100 пісня Lil Nas 17-ий тиждень поспіль займає лідерську позицію. Відтак молодий артист перевершив досягнення навіть знаних американських зірок.

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Зазначається, що попередній рекорд належить популярній Мераї Кері. Її трек One Sweet Day, записаний у 1995 році з Boyz II Men's, 16 тижнів очолював хіт-парад. Окрім цього, успіх співака Lil Nas X назавжди ввійде до історії Billboard Hot 100, адже вперше за 60 років існування в чарті є такі приголомшливі показники.

Сама ж пісня Old Town Road належить до південного хіп-хопу. Трек поєднує класичну американську мелодію кантрі у поєднанні з реп-виконанням. Кліп Lil Nas одразу ж отримав шалену популярність у мережі: за 2 місяці його переглянули понад 240 мільйонів людей.

Дивіться кліп до пісні Lil Nas – Old Town Road: відео рекордсмена

Дивіться кліп до пісні Мераї Кері та Boyz II Men's – One Sweet Day: відео

Хто такий Lil Nas X? Це молодий американський співак, справжнє ім'я якого – Монтеро Хілл. Свою кар'єру хлопець розпочав всього рік тому – весною 2018 року Lil Nas X випустив першу свою пісню. Для дебюту йому довелось пожертвувати навчанням в університеті. Вже у грудні 2018-го світ почув його хіт Old Town Road. Сам артист зізнався, що біт для популярного треку він придбав за 30 доларів в Інтернеті та навіть не думав, що пісня отримає такий шалений успіх.