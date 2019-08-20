20 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 серпня вшановують двох мучеників – преподобного Пімена і мученика Марин. Після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.

Іменини сьогодні святкують: Митрофан, Феодосій.

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Народні прикмети на 20 серпня

– Якщо зміна місяця (народжується місяць) відбувається вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.

– Туман зникає після сходу сонця – погода очікується хороша.

– Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.

– Ластівки збираються у великі зграї – до грози.

Що можна робити 20 серпня

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 20 серпня

1. Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.

2. Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.