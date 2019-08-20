20 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

61 Читать новость на русском
20 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 20 серпня

20 серпня вшановують двох мучеників – преподобного Пімена і мученика Марин. Після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.

Іменини сьогодні святкують: Митрофан, Феодосій.

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Народні прикмети на 20 серпня

– Якщо зміна місяця (народжується місяць) відбувається вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.

– Туман зникає після сходу сонця – погода очікується хороша.

– Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.

– Ластівки збираються у великі зграї – до грози.

Що можна робити 20 серпня 

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 20 серпня

1. Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.

2. Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.

blog_ava
Так горять БМП терористів: військові оприлюднили відео знищення ворожого озброєння
сьогодні
3824
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3540
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
268
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3107
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 5170
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
17 серпня 10:24 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 5196
Новини
Більше новин
Залиште відгук