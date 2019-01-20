20 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

271
20 січня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 20 січня 2019
Що можна і не можна робити 20 січня / unsplash.com

20 січня 2019 року християни відзначають День Іоана Предтечі або Івана Хрестителя. Цього дня натщесерце п'ють воду, щоб на увесь рік запастися міцним здоров'ям. Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа (Месії). Іван Христитель здійснював ритуальне очищення водою (хрещення), а також закликав людей до покаяння.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Василь, Іван.

Народні прикмети на 20 січня:

– Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, то, незабаром чекайте відлиги.

– Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.

– Ясна погода в цей день говорить про посушливе літо. Похмура погода або сніг – літо буде звичайним, без аномальних температур.

– Негода і сніг віщують урожай.

– Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку.

– Якщо побачити в будинку мишу – до поповнення в сім'ї.

– Якщо хрестити 20 січня немовля, то воно буде щасливим.

Що можна робити 20 січня

1. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.

2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

Що не можна робити 20 січня 

1. Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обдурені через деякий час. 

2. Не приймайте ніяких подарунків цього дня від чужих людей.

Теги: LifeStyle Традиції Новини культури
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1711
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
3963
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2112
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2997
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1246
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1232
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук