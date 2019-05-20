20 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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20 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 20 травня / Фото з відкритих джерел

20 травня 2019 року відзначають День Івана Бражника. Вважається, що в цей день вода набуде цілющої сили. Цей день також називають Купальниця.

Іменини сьогодні святкують: Михайло, Степан, Іван, Йосип, Давид.

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Народні прикмети на 20 травня

– Побачите ранні ластівки – рік буде щасливий.

– Якщо ластівки високо літають – то погода буде хорошою.

– Дощовий день – до теплого вересня.

– Молодий місяць в небі – прийшов час садити овочі, щоб восени отримати багатий врожай.

– Якщо вранці повітря сухе, а до вечора вологість збільшиться, то на наступний день буде ясна і тепла погода.

– Сни з 19 на 20 травня несуть благополуччя. Сновидіння, побачене вдень 20 травня, віщує радісні події.

Що можна робити 20 травня

1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 20 травня

1. Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили та старайтеся відпочивати за можливості.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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