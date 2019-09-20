20 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 вересня в народному календарі вшановується пам'ять мученика Созонта. Також в цей день вшановується пам’ять преподобного Луки Глубокореченського.

Іменини сьогодні святкують: Іван.

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Народні прикмети на 20 вересня

– Чорні хмари – до дощу.

– Білі хмари – до негоди.

– Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

– Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Що можна робити 20 вересня

1. Щоб увесь рік бути здоровим, цього дня треба з'їсти цибулю.

2. Якщо цього дня першим у будинок увійде чоловік, то увесь рік в сім'ї ніхто не буде хворіти.

Що не можна робити 20 вересня

1. Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день – до неприємностей.

2. Маленьким дівчаткам цього дня не можна дарувати ляльок, адже в заміжжі вони будуть безплідними.

3. Не рекомендується свататися цього дня – до розпаду майбутнього союзу.