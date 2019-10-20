20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

129 Читать новость на русском
20 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 20 жовтня / unsplash.com

20 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять двох святих, які носили ім’я Сергій. Перший з них, преподобний Сергій Печерський, жив у 13 столітті. Інший святий — Сергій Нуромський жив у 15 столітті.

Іменини сьогодні святкують: Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Юліан.

Читайте також: Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні

Народні прикмети на 20 жовтня

– Якщо сніг випаде 20 жовтня – чекайте на ранню зиму.

– Сніг випав, але на деревах ще залишилося листя – до справжньої зими ще далеко. 

– Якщо 20 жовтня хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.

– Якщо на вулиці блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.

Що можна робити 20 жовтня

1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.

Що не можна робити 20 жовтня

1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.

blog_ava
Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок: як це було
сьогодні
2889
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
19 жовтня 20:23 Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
Анастасія Манюхіна 2253
Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
19 жовтня 13:39 Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
Юлія Михайлова 6299
Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
18 жовтня 19:35 Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
Юлія Турелик 2597
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
18 жовтня 17:29 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
175
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
18 жовтня 12:03 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Квітослава Туз 41378
Новини
Більше новин
Залиште відгук